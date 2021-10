Riccardo Scamarcio: beccato a baciare Benedetta Porcaroli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ormai da diverso tempo si parla della storia tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, che dopo un vero e proprio colpo di fulmine avrebbero lasciato i rispettivi compagni per stare insieme. Oggi, dopo settimane di indiscrezioni, è spuntata una paparazzata in cui i due si baciano! Qualche tempo fa è venuta fuori la notizia della liaison tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Secondo le indiscrezioni i due si sarebbero conosciuti sul set del film “La scuola cattolica” e, resisi conto del loro sentimento, avrebbero deciso di chiudere le loro storie. Scamarcio, così, ha deciso di mettere fine al suo matrimonio con Anghard Wood, dalla quale lo scorso anno ha avuto la figlia Emily. La donna di recente era persino stata ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ormai da diverso tempo si parla della storia tra, che dopo un vero e proprio colpo di fulmine avrebbero lasciato i rispettivi compagni per stare insieme. Oggi, dopo settimane di indiscrezioni, è spuntata una paparazzata in cui i due si baciano! Qualche tempo fa è venuta fuori la notizia della liaison tra. Secondo le indiscrezioni i due si sarebbero conosciuti sul set del film “La scuola cattolica” e, resisi conto del loro sentimento, avrebbero deciso di chiudere le loro storie., così, ha deciso di mettere fine al suo matrimonio con Anghard Wood, dalla quale lo scorso anno ha avuto la figlia Emily. La donna di recente era persino stata ...

juperikizi : ma perché odiate tutti Riccardo Scamarcio? - Ssofiefatale : Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio? Per me è sì - Alyeska_94 : RT @smiletiziano1: BENEDETTA PORCAROLI E RICCARDO SCAMARCIO SONO UFFICIALMENTE FIDANZATI IN CHE SENSO - Alyeska_94 : RT @zigu00_: Scusate ma in che senso Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio stanno insieme? - NeriGinevra : RT @Ilariazizzoo: MA COME RICCARDO SCAMARCIO CON BENEDETTA (BENNIPI) OMG MA DA QUANDO, MA POI LEI È PICCOLISSIMA RISPETTO A LUI https://t.c… -