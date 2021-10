Pippo Franco al centro di un’indagine per possesso di Green Pass falso (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo apprendiamo da TvBlog: il (ex) comico Pippo Franco sarebbe al centro di un’indagine che lo vede coinvolto per il possesso di un Green Pass falso. Il suo nome è spuntato nell’ambito di un’indagine per falso a carico di un medico di Roma. Ma cosa è accaduto nello specifico? Sul blog leggiamo: Il professionista, odontoiatra che opera anche come medico di base, nelle scorse settimane è stato oggetto di perquisizione da parte degli investigatori presso il suo studio nella zona Colli Albani. Gli inquirenti hanno proceduto all’acquisizione di ricette mediche, elenchi pazienti e documentazione sanitaria. fonte: tvblog.it Pare dunque che l’odontoiatra in questione abbia fornito a Pippo ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo apprendiamo da TvBlog: il (ex) comicosarebbe aldiche lo vede coinvolto per ildi un. Il suo nome è spuntato nell’ambito dipera carico di un medico di Roma. Ma cosa è accaduto nello specifico? Sul blog leggiamo: Il professionista, odontoiatra che opera anche come medico di base, nelle scorse settimane è stato oggetto di perquisizione da parte degli investigatori presso il suo studio nella zona Colli Albani. Gli inquirenti hanno proceduto all’acquisizione di ricette mediche, elenchi pazienti e documentazione sanitaria. fonte: tvblog.it Pare dunque che l’odontoiatra in questione abbia fornito a...

Corriere : Pippo Franco denunciato perché circolava con un green pass falso - Open_gol : L’attore candidato con la lista civica di Michetti è uno dei pazienti del dottore indagato per aver inserito nel si… - Corriere : Pippo Franco, il comico che si è candidato con il Centrodestra di Enrico Michetti, è stato denunciato per il posses… - robymark1 : RT @CurrentiCalamo_: Pippo Franco è un attore che nella sua lunga carriera avrà ricevuto critiche, sberleffi e anche qualche fallimento, ma… - Nat_Casatelli : RT @Renato_Corghi: Calenda: non do indicazioni di voto. Il PD o Pippo Franco è uguale per lui. 'Eh ma se il PD avesse votato Calenda...' E… -