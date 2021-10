Oro: prezzo in calo a 1.752 dollari (Di mercoledì 6 ottobre 2021) prezzo dell'oro in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a dicembre passa di mano a 1.752,40 dollari l'oncia con un calo dello 0,48%. . 6 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021)dell'oro inquesta mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a dicembre passa di mano a 1.752,40l'oncia con undello 0,48%. . 6 ottobre 2021

Wall Street: ieri positiva (Dj +0,92%) con rimbalzo titoli finanziari e tecnologici Continua anche il rally del gas naturale, con il prezzo cresciuto del 9,5% a 6,312 dollari per milioni di unita' termiche britanniche, chiusura piu' alta dal dicembre 2008. L'oro ha perso 6,70 ...

Previsioni Prezzo Oro: Ancora in Consolidamento con Obiettivo 1800$ Il prezzo dell'oro si è mantenuto sopra i 1750 dollari l'oncia e potrebbe nuovamente tentare un salto verso i 1800 dollari.

