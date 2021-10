Leader, idee, dirigenti. Ai 5 stelle non resta più niente (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si possono accampare mille scuse per spiegare una sconfitta. Manca una classe dirigente a livello locale, siamo all’inizio di un nuovo corso e di una nuova Leadership, siamo costretti ad appoggiare il governo dei poteri forti, le sindache non confermate sono solo una, perché l’altra ha scelto di non candidarsi, fino ai classici non siamo stati capiti, serve tempo. Ma la caduta rovinosa del Movimento Cinque stelle in queste amministrative nasconde molto di più. E quella solitudine vigliacca e assordante che circondava Virginia Raggi la sera della sconfitta, lei da sola con i microfoni davanti, faccia tiratissima, magrezza nervosa scolpita nelle mani sottilissime, rimane la rappresentazione plastica della fine di un ciclo politico. I dati sono impietosi; da nessuna parte il M5S è stato “necessario”, come sperava Beppe Grillo, per far vincere la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si possono accampare mille scuse per spiegare una sconfitta. Manca una classe dirigente a livello locale, siamo all’inizio di un nuovo corso e di una nuovaship, siamo costretti ad appoggiare il governo dei poteri forti, le sindache non confermate sono solo una, perché l’altra ha scelto di non candidarsi, fino ai classici non siamo stati capiti, serve tempo. Ma la caduta rovinosa del Movimento Cinquein queste amministrative nasconde molto di più. E quella solitudine vigliacca e assordante che circondava Virginia Raggi la sera della sconfitta, lei da sola con i microfoni davanti, faccia tiratissima, magrezza nervosa scolpita nelle mani sottilissime, rimane la rappresentazione plastica della fine di un ciclo politico. I dati sono impietosi; da nessuna parte il M5S è stato “necessario”, come sperava Beppe Grillo, per far vincere la ...

