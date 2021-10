Le Iene, Giulia De Lellis e lo scherzo del fidanzato Carlo: «Ha la sifilide, tradita con l’assistente» (VIDEO) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Avete visto lo scherzo fatto a Giulia De Lellis da parte del fidanzato Carlo? Recuperate subito il VIDEO! Giulia De Lellis è una delle più apprezzate e note influencer italiane. Molto chiacchierata anche la sua vita sentimentale, sempre al centro del gossip, soprattutto per la lunga love story con l’ex tronista di Uomini e Donne... Leggi su donnapop (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Avete visto lofatto aDeda parte del? Recuperate subito ilDeè una delle più apprezzate e note influencer italiane. Molto chiacchierata anche la sua vita sentimentale, sempre al centro del gossip, soprattutto per la lunga love story con l’ex tronista di Uomini e Donne...

Advertising

redazioneiene : Tutto inizia con delle macchioline rosse sulla pelle del fidanzato e della sua assistente: @delellisgiulia stava me… - redazioneiene : Pierpaolo Pretelli si è ritrovato in mezzo alla strada con valigia nel cuore della notte. Ecco come ha reagito allo… - Italia_Notizie : Giulia De Lellis furiosa prende a schiaffi e calci il fidanzato Carlo Beretta: “Ti sei sco**to la mia assistente in… - xjsekhmet : RT @adtoomuch: Ho recuperato lo scherzo delle Iene a GDL. Ho una sola domanda, come cavolo fa Giulia a stare con quel noioso di Carlo?! Pra… - zazoomblog : Giulia De Lellis furiosa prende a schiaffi e calci il fidanzato Carlo Beretta: “Ti sei scoto la mia assistente in m… -