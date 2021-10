La fine del mondo arriverà ma non sarà uguale per tutti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo scorso 22 settembre è uscito “Medusa. Storie dalladel(per come lo conosciamo)”, di Nicolò Porcelluzzi e Matteo De Giuli, edito da Nero Editions, proseguimento ideale dell’omonima newsletter quindicinale Medusa che parla di crisi climatica e Antropocene, l’impronta indelebile dell’essere umano sulla Terra. Nell’intervista di Arianna Preite su The Submarine i due autori restituiscono la complessità del problema a partire da una citazione di Naomi Klein riportata nel libro: «Superare la crisi ambientale significherà intraprendere un cambiamento profondo che porti a sradicare tante idee idolatrate dalla cultura occidentale non più sostenibili». A cominciare dal diverso peso sulla bilancia ambientale tra i paesi più ricchi e quelli più sfruttati. Nonostante questo aspetto fatichi spesso a emergere all’interno di molte narrazioni sul problema ...