Il Paradiso delle Signore | Adelaide furiosa con Ludovica

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi al nostro, il magazzino più interessante della tv. Tutti i giorni, da quando è iniziata la sesta stagione della nostra soap opera preferita, è impossibile perdersi una nuova puntata del. Ma cerchiamo di capire che cosa succederà oggi, 6 ottobre, e soprattutto come maisi arrabbia in modo particolare con. Salvatore è rimasto incantato dalla bellezza di Anna ed è deciso a conquistarla. Ha quindi iniziato un corteggiamento serratissimo ma la Imbriani non sembra per nulla gradire l’atteggiamento del ragazzo. Anna ha ancora molta paura di riaprire il suo cuore. Non ha infatti ancora superato la morte di Quinto e ...