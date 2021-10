Grande Fratello Vip: un’autrice dice “massa di cerebrolesi” ed Endemol interviene (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Qualche giorno fa al Grande Fratello Vip un’autrice – non accorgendosi del microfono lasciato aperto in diretta con la Casa – ha pronunciato una grave offesa rivolta contro qualcuno di non ben identificato ed ovviamente il web si è indignato. La frase incriminata “quella massa di imbecilli cerebrolesi” è stata udita anche dai vipponi in giardino tant’è che la stessa Miriana Trevisan, rivolgendosi agli autori, ha risposto “si sente tutto!”. A distanza di qualche giorno, sulla questione è intervenuta anche la casa di produzione del reality show, la Endemol Shine Italy: “La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Qualche giorno fa alVip– non accorgendosi del microfono lasciato aperto in diretta con la Casa – ha pronunciato una grave offesa rivolta contro qualcuno di non ben identificato ed ovviamente il web si è indignato. La frase incriminata “quelladi imbecilli” è stata udita anche dai vipponi in giardino tant’è che la stessa Miriana Trevisan, rivolgendosi agli autori, ha risposto “si sente tutto!”. A distanza di qualche giorno, sulla questione è intervenuta anche la casa di produzione del reality show, laShine Italy: “La produzioneShine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai ...

GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - MediasetPlay : Isa e Chia, blogger, influencer, super esperte di Grande Fratello... sono con noi! Twittate con #GFVIPPARTY per in… - StraNotizie : Grande Fratello Vip: un’autrice dice “massa di cerebrolesi” ed Endemol interviene - blue_2469 : RT @omamma13: #gfvip Sto piangendo? Assolutamente si. L’immagine più bella ed emozionate del grande fratello. -