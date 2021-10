GF VIP 6 | Lulù scoppia in lacrime e arriva un nuovo confronto con Manuel 

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)Selassiè e Manuel Bortuzzo tornano a confrontarsi sui rispettivi limiti e su un gesto che non è proprio piaciuto alla principessa Sono trascorse solo poche settimane da quandoSelassiè e Manuel Bortuzzo iniziano la loro love story sotto le telecamere del GF Vip. In passato tante coppie sono nate grazie al popolare reality e, tutte, con un comune denominatore: la passione. Passione che, tra Lulu e Manuel, pare essere piuttosto blanda o, addirittura, del tutto inesistente. Nelle ultime ore, infatti, la principessain un pianto disperato con la sorella Jessica e con Manila Nazzaro. Il problema che le causa tanta sofferenza, non è altro che l’atteggiamento di Manuel da quando Aldo Montano, suo compagno di letto, è rientrato in casa. “Non capisco perché non vuole dormire con me – confessa. ...