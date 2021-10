Dune: ecco come Zendaya è riuscita a farsi notare per ottenere il ruolo di Chani (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dune sta riscuotendo un grande successo al cinema e Zendaya, che fa parte del cast, ha raccontato come è stata presa per il ruolo di Chani. Dune è il nuovo film fantascientifico di Denis Villeneuve, adattamento dell'omonimo romanzo, con Timothée Chalamet come protagonista affiancato anche dalla giovane star Zendaya, che ha raccontato di come ha ottenuto il suo ruolo, confessando che se non fosse stato per lei non l'avrebbero neanche notata. Zendaya Coleman in Dune interpreta Chani, giovane ribelle componente del popolo Fremen di cui Paul Atreides, ovvero Timothée Chalamet è innamorato. La giovane attrice ha raccontato a Vogue che all'inizio non era stata per nulla ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 ottobre 2021)sta riscuotendo un grande successo al cinema e, che fa parte del cast, ha raccontatoè stata presa per ildiè il nuovo film fantascientifico di Denis Villeneuve, adattamento dell'omonimo romanzo, con Timothée Chalametprotagonista affiancato anche dalla giovane star, che ha raccontato diha ottenuto il suo, confessando che se non fosse stato per lei non l'avrebbero neanche notata.Coleman ininterpreta, giovane ribelle componente del popolo Fremen di cui Paul Atreides, ovvero Timothée Chalamet è innamorato. La giovane attrice ha raccontato a Vogue che all'inizio non era stata per nulla ...

Advertising

lydsnewt : appwna rivisto dune al cinema con un pirlo campari affianco takeaway voi sapete cosa è un pirlo no perché non siete… - giulio_galli : RT @RaiQuattro: Alle 23.10 torna 'Wonderland'. Tra gli argomenti della 1^ puntata il documentario 'Jodorowsky’s Dune' diretto da Frank Pavi… - RaiQuattro : Alle 23.10 torna 'Wonderland'. Tra gli argomenti della 1^ puntata il documentario 'Jodorowsky’s Dune' diretto da Fr… - Frances47226166 : RT @MichelaMgl: Chi ha visto #Dune confermerà: c'e una scena in cui viene detto 'ecco le candidate governanti'! (TUTTO TORNA, RAZZA DI BOR… - MichelaMgl : Chi ha visto #Dune confermerà: c'e una scena in cui viene detto 'ecco le candidate governanti'! (TUTTO TORNA, RAZZ… -

Ultime Notizie dalla rete : Dune ecco Dietro le sabbiose dune del calcio globale Arabia Saudita e Qatar, ecco le sabbiose dune che fanno da sfondo a questa guerra tra casate per il controllo della spezia più importante: il pallone. Sembra un film di fantascienza, è il presente ...

Generazione Z More Cinema "Dune" è spettacolare (ma ha un problema) Have fun Da Zendaya a Harry Styles: ecco chi non c'era al Met Gala e perché Red carpet Le celeb in Valentino alla cena della Maison in onore di ...

Dune, dal celebre romanzo di Frank Herbert al film. Ecco le differenze tra le due opere MYmovies.it Dietro le sabbiose dune del calcio globale In un futuro prossimo ci sarà uno scontro decisivo tra la casata degli Harkonnen e la casata degli Atreides, il campo di battaglia sarà una sterminata distesa di sabbia. È il soggetto di “Dune”, il nu ...

Dune: ecco il trailer onesto del film di David Lynch Con l’arrivo nelle sale del nuovo adattamento di Dune Screen Junkies ha deciso di realizzare un trailer onesto del film del 1984 di David Lynch. LEGGI ANCHE – Dune: Jason Momo ...

Arabia Saudita e Qatar,le sabbioseche fanno da sfondo a questa guerra tra casate per il controllo della spezia più importante: il pallone. Sembra un film di fantascienza, è il presente ...More Cinema "" è spettacolare (ma ha un problema) Have fun Da Zendaya a Harry Styles:chi non c'era al Met Gala e perché Red carpet Le celeb in Valentino alla cena della Maison in onore di ...In un futuro prossimo ci sarà uno scontro decisivo tra la casata degli Harkonnen e la casata degli Atreides, il campo di battaglia sarà una sterminata distesa di sabbia. È il soggetto di “Dune”, il nu ...Con l’arrivo nelle sale del nuovo adattamento di Dune Screen Junkies ha deciso di realizzare un trailer onesto del film del 1984 di David Lynch. LEGGI ANCHE – Dune: Jason Momo ...