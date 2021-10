Draghi il «non politico» che non comprende metodi e tempi della politica (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si scrive catasto, si legge possibile stangata sulla casa. La polemica sulla delega fiscale del governo non si placa. Dopo la diserzione dei ministri leghisti in consiglio dei ministri, poco fa anche i governatori del partito si sono schierati compatti con Salvini, chiedendo garanzie sul fatto che la futura revisione del catasto non minacci il portafoglio degli italiani. Mentre il premier, dalla Slovenia, torna ad escludere qualsiasi "patrimoniale" sulle abitazioni, e tira dritto confermando che "il governo va avanti". Il primo problema è di metodo. Il provvedimento è stato licenziato in fretta e furia da Palazzo Chigi, e i 45 minuti concessi alla delegazione leghista per studiare il carteggio non sono stati reputati sufficienti. Lo strumento della delega, peraltro, lascia mano libera al governo, cui spetta il compito di scrivere i conseguenti decreti attuativi. Le ... Leggi su panorama (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si scrive catasto, si legge possibile stangata sulla casa. La polemica sulla delega fiscale del governo non si placa. Dopo la diserzione dei ministri leghisti in consiglio dei ministri, poco fa anche i governatori del partito si sono schierati compatti con Salvini, chiedendo garanzie sul fatto che la futura revisione del catasto non minacci il portafoglio degli italiani. Mentre il premier, dalla Slovenia, torna ad escludere qualsiasi "patrimoniale" sulle abitazioni, e tira dritto confermando che "il governo va avanti". Il primo problema è di metodo. Il provvedimento è stato licenziato in fretta e furia da Palazzo Chigi, e i 45 minuti concessi alla delegazione leghista per studiare il carteggio non sono stati reputati sufficienti. Lo strumentodelega, peraltro, lascia mano libera al governo, cui spetta il compito di scrivere i conseguenti decreti attuativi. Le ...

Azione_it : Convinceremo gli elettori che si deve votare non sulla base della guerra ideologica continua tra destra e sinistra.… - davidefaraone : Draghi ha detto che le tasse non le aumenta. Punto. Ergersi a paladini contro l’aumento delle tasse equivale ad inv… - gennaromigliore : Il presidente #Draghi ha spiegato bene perché la riforma del #catasto non porterà necessariamente ad un aumento di… - TitiCasati : RT @claudiocerasa: Draghi sbugiarda Salvini: 'Non c'è nessuna patrimoniale. Questo governo non tocca le case' - Marko_Morandi : RT @SforzaFogliani: Nuovo Catasto ( totalmente di valori ) incombente. Pietra tombale sull’edilizia. Banchieri ( non anomali) soddisfatti.… -