Curcio | Autonomia Ingv non con fondi Protezione Civile

"Se si vuole ampliare l'Autonomia dell'Ingv va benissimo. Ma non capisco perché per farlo devono essere utilizzati i fondi della Protezione Civile destinati alla salvaguardia della vita umana". Così il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio è tornato, in audizione al Senato, sulla polemica con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dopo che - con un emendamento al decreto sostegni Bis approvato a luglio e presentato all'insaputa del Dipartimento - sono stati sottratti alla Protezione Civile 15 milioni del fondo emergenze destinati alla prevenzione dei rischi e assegnati all'Ingv per le proprie ricerche. L'occasione di tornare sull'argomento l'ha fornita un'audizione ...

