Blocco Facebook e Whatsapp, la moglie di Lucas Moura: “Chiedetegli se il divano…” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il giocatore brasiliano aveva scritto una battuta legata ai problemi manifestati dai social di Zuckerberg e la moglie ha replicato su Instagram Leggi su golssip (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il giocatore brasiliano aveva scritto una battuta legata ai problemi manifestati dai social di Zuckerberg e laha replicato su Instagram

Advertising

hwupgrade : Dopo il blocco dei social di #Facebook, per #Telegram è stato boom di utenti: in 70 milioni hanno scaricato l'app d… - BartoliAlberto : E se il blocco di Facebook accadesse agli SPID...? - andareabatterie : RT @Flaviacataldi_: LDA che usa il cellulare per giocare a scopa sembra me la sera del blocco di Instagram WhatsApp e Facebook ahahahahahah… - Flaviacataldi_ : LDA che usa il cellulare per giocare a scopa sembra me la sera del blocco di Instagram WhatsApp e Facebook ahahahah… - nuovavita : RT @gr_grim: Un banale errore durante la manutenzione ha causato il blocco totale del sistema per sei ore. Però noi continuiamo ad affidare… -