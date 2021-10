Tornano “Le Iene” | al fianco di Nicola Savino arriva Elodie

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 5 ottobre 2021) “Astuzia, leggerezza, autoironia ma anche serietà e professionalità: proverò a mixare tutto ciò per essere una Iena. Sono stata in passato protagonista ignara dei vostri giochi e scherzi, ora, per una sera, la Iena sarò io e sono sicura che ci sarà da divertirsi!”.è la prima delle dieci donne che affiancherannoe la Gialappa’s a “Le”. L’appuntamento è martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia 1. Molte le novità dello show, una su tutte la conduzione femminile: adie della Gialappa’s Band si alterneranno 10 grandi donne per raccontare un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo. Invitate a essere loro stesse, hanno raccolto la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse ...