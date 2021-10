Theo Hernandez, convocazione da record: “Non accadeva dal 1974…” (Di martedì 5 ottobre 2021) Per la prima volta la Francia ha convocato nella nazionale maggiore sia Lucas che Theo Hernandez. Grande soddisfazione per i fratelli. Lucas e Theo Hernandez sono due dei calciatori più forti del pianeta nel loro ruolo. I difensori rispettivamente di Bayern Monaco e Milan venivano sempre scelti o l’uno o l’altro, ma per la prima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 ottobre 2021) Per la prima volta la Francia ha convocato nella nazionale maggiore sia Lucas che. Grande soddisfazione per i fratelli. Lucas esono due dei calciatori più forti del pianeta nel loro ruolo. I difensori rispettivamente di Bayern Monaco e Milan venivano sempre scelti o l’uno o l’altro, ma per la prima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : Francia, Theo e Lucas Hernandez: 'Noi in nazionale insieme, traguardo dedicato a mamma' #SkySport #Francia… - GiacomoMane : RT @Dagamax72: @_deep_x Possibile secondo te, uno scambio Bernardeschi-Theo Hernandez....? - GiacomoMane : RT @TuttoJuve24: ???? #Calciomercato #Juventus, Theo Hernandez nel mirino? ??Doppio scambio con il #Milan: le ultime????#mercato #Juve #Ruga… - serieAnews_com : #Francia, Lucas e Theo #Hernandez convocati per la prima volta insieme in Nazionale - maolopaldini6 : @rotulefrisbie @SonnyColli1 @cornelis_man @girpell Theo hernandez tutto cash subito, ritenta?? -