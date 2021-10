Salvini cerca di mascherare il flop Ma nei territori la Lega è in rivolta Crollo delle liste nelle grandi città Il mea culpa del Capitano | “Colpa dei nostri errori”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 ottobre 2021) La data non è fissata, ma per lala strada è ormai segnata: ichiedono i congressi. Ad essere in discussione non è la leadership di Matteo, più per mancanza di alternative che per altro: nonostante la narrazione che vuole il Carroccio irrimediabilmente spaccato in due, con un’ala che farebbe capo all’ala governista capeggiata dal ministro Giorgetti, ai governatori e agli “ortodossi” del Nord e l’altra di stretta osservanzaana e del suo cerchio magico, nessuno al momento (nemmeno il potente “Doge” Zaia o il promettente governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga) se la sentono di sfidare apertamente colui che ha portato il partito su percentuali mai viste prima. Anche se il 34%europee del 2019 è ormai un pallido e lontano ricordo e la disfatta della coalizione di ...