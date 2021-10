Primo ciak per 'Era ora' di Aronadio con Edoardo Leo (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo ORECCHIE e IO C'È, Alessandro Aronadio torna a girare dall'11 ottobre un nuovo film, ERA ORA, che riunisce il regista con Edoardo Leo nel ruolo di Dante, affiancato da Barbara Ronchi in quello di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo ORECCHIE e IO C'È, Alessandrotorna a girare dall'11 ottobre un nuovo film, ERA ORA, che riunisce il regista conLeo nel ruolo di Dante, affiancato da Barbara Ronchi in quello di ...

BORIS 4 - Primo Ciak per nuova serie del pesce rosso Sono partite ieri a Roma le riprese della quarta stagione di BORIS, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo . Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low ...

Boris: Al via le riprese della quarta stagione, ecco quali attori torneranno I nuovi episodi della comedy cult arriveranno prossimamente in streaming su Disney+. Intanto è stato ufficializzato il cast, tra vecchie conoscenze e new entry.

Sono partite ieri a Roma le riprese della quarta stagione di BORIS, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo . Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low ...