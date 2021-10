Ornella Muti senza freni sulla figlia “Nike è molto fragile …” (Di martedì 5 ottobre 2021) Ornella Muti è andata ospite a Ti sento, il programma di Pierluigi Diaco che va in onda in seconda serrata. Quella è stata l’occasione per parlare molto di sé stessa come è oggi ma anche del suo passato e di sua figlia Nike, una donna sempre molto originale in ogni sua manifestazione. Ornella Muti parla di sè stessa e della storia con Adriano Celentano Ornella Muti, a proposito della sua storia d’amore con il grandissimo attore e cantante Adriano Celentano ha detto: “hanno detto cose terribili … Mi hanno accusata di non avere un’anima. Celentano? Per rispetto preferisco non parlarne più”. E, ancora: “ … questo è il nostro lavoro, noi siamo dei ‘momenti’, delle ‘cose’, non siamo delle persone” E poi su ... Leggi su baritalianews (Di martedì 5 ottobre 2021)è andata ospite a Ti sento, il programma di Pierluigi Diaco che va in onda in seconda serrata. Quella è stata l’occasione per parlaredi sé stessa come è oggi ma anche del suo passato e di sua, una donna sempreoriginale in ogni sua manifestazione.parla di sè stessa e della storia con Adriano Celentano, a proposito della sua storia d’amore con il grandissimo attore e cantante Adriano Celentano ha detto: “hanno detto cose terribili … Mi hanno accusata di non avere un’anima. Celentano? Per rispetto preferisco non parlarne più”. E, ancora: “ … questo è il nostro lavoro, noi siamo dei ‘momenti’, delle ‘cose’, non siamo delle persone” E poi su ...

