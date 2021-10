Nobel per la Fisica, vince l’italiano Giorgio Parisi per gli studi sui sistemi complessi: l’annuncio in diretta [VIDEO] (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Nobel per la Fisica 2021 è stato assegnato anche all’italiano Giorgio Parisi, fisico teorico dell’Università Sapienza di Roma e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e vicepresidente dell’Accademia dei Lincei. Parisi è stato premiato per le sue ricerche sui sistemi complessi. Il premio è diviso con Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann. I due ricercatori hanno avuto il riconoscimento per le loro ricerche su modelli climatici e il riscaldamento globale. L'articolo Nobel per la Fisica, vince l’italiano Giorgio Parisi per gli studi sui sistemi complessi: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilper la2021 è stato assegnato anche al, fisico teorico dell’Università Sapienza di Roma e dell’Istituto Nazionale diNucleare (Infn) e vicepresidente dell’Accademia dei Lincei.è stato premiato per le sue ricerche sui. Il premio è diviso con Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann. I due ricercatori hanno avuto il riconoscimento per le loro ricerche su modelli climatici e il riscaldamento globale. L'articoloper laper glisui: ...

