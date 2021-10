Mission Restart - Appuntamento in pista il 13 ottobre

(Di martedì 5 ottobre 2021) Un grande evento riunirà intorno a un tavolo case automobilistiche, associazioni di categoria, rappresentanti della filiera e istituzioni, per riportare al centro dell'agenda pubblica il comparto automotive, strategico per il nostro Paese. Nei mesi drammatici della primavera 2020, quando Quattroruote e le altre testate motoristiche di Editoriale Domus hanno dato vita a #backontrack, avevamo immaginato di coronare così l'iniziativa che si poneva come scopo di sensibilizzare il pubblico sulle attività di sostegno alla popolazione realizzate dalle case automobilistiche nel periodo dell'emergenza (ricordate i giorni drammatici delle fabbriche ferme e delle linee di produzione convertite per realizzare materiale sanitario?), ma anche di tracciare scenari e suggerire strategie per superare la crisi indotta dal Covid. Un settore cruciale. Nel frattempo altre emergenze, tutte connesse, si sono ...

Adesso #backontrack diventa Mission Restart: in mezzo ci sono state riaperture e nuovi lockdown, la vaccinazione di milioni di italiani e la ripartenza, tra mille e nuove difficoltà, dell'economia. Mancanza di chip, stop produttivi, rialzi dei prezzi di energia e materie prime. Dopo la pandemia il mondo dell'auto si è trovato al centro di una tempesta perfetta. All'evento conclusivo dell'iniziativa per il rilancio dell'auto nel dopo-Covid. Il 13 ottobre all'autodromo di Imola andrà in scena l'evento conclusivo della nostra iniziativa per il rilancio dell'auto nel dopo-Covid.