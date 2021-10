Massimo Galli indagato per l’inchiesta sui concorsi truccati (Di martedì 5 ottobre 2021) Massimo Galli, il noto infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, è indagato, insieme ad altri docenti, nell’ambito di un’inchiesta aperta dalla procura di Milano su irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso delle facoltà di medicina e assunzione di docenti e anche di assistenti e dirigenti ospedalieri. Per Galli le ipotesi di reato sono quelle di turbativa d’asta e falso in atto pubblico. Sono 33 le persone indagate, di cui 24 docenti universitari di importanti Atenei delle province di Milano, Pavia, Torino, Roma e Palermo nell’inchiesta della procura di Milano su presunti concorsi truccati. Massimo Galli infatti, come professore all’Università degli Studi di Milano,”dipartimento di scienze biomediche e cliniche” ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021), il noto infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, è, insieme ad altri docenti, nell’ambito di un’inchiesta aperta dalla procura di Milano su irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso delle facoltà di medicina e assunzione di docenti e anche di assistenti e dirigenti ospedalieri. Perle ipotesi di reato sono quelle di turbativa d’asta e falso in atto pubblico. Sono 33 le persone indagate, di cui 24 docenti universitari di importanti Atenei delle province di Milano, Pavia, Torino, Roma e Palermo neldella procura di Milano su presuntiinfatti, come professore all’Università degli Studi di Milano,”dipartimento di scienze biomediche e cliniche” ...

