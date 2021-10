Lucca | parla chi l’ha scoperto | «Mi ricorda Ibra | lo proposi alla Juve ma…»

(Di martedì 5 ottobre 2021) Goglia (scopritore): «Mi, loma…».lo scout ed ex dirigente dell’Atletico Torino Mario Goglia ha contribuito a fare la storia dell’Atletico Torino, società del panorama dilettantistico piemontese, nelle vesti di dirigente tuttofare. Tra i suoi tanti meriti c’è quello di avere soprattutto creduto in Lorenzo, attaccante classe 2002 che piace al ct Mancini e che è finito nel mirino di diversi top club tra cui lantus. La redazione dintusNews24.com lo ha contattato in esclusiva. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Anche Mancini parrebbe averne grande considerazione: il suo futuro sarà in un top club? «Mancini lo avrebbe portato in ...

Advertising

Azzurri : #Under21 ???? ?? Qualificazioni europee, parla Lorenzo #Lucca: “Siamo forti e competitivi, dobbiamo battere la… - MattiaGiovi : RT @Azzurri: #Under21 ???? ?? Qualificazioni europee, parla Lorenzo #Lucca: “Siamo forti e competitivi, dobbiamo battere la #Bosnia” #U21E… - news24_inter : #Lucca parla dei suoi obiettivi ?? - CalcioNews24 : Parla chi ha scoperto #Lucca - yoshi5477 : RT @Azzurri: #Under21 ???? ?? Qualificazioni europee, parla Lorenzo #Lucca: “Siamo forti e competitivi, dobbiamo battere la #Bosnia” #U21E… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucca parla

Calcio News 24

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447Lorenzo. Il centravanti ex Palermo al momento sulla bocca di tutti per le sue grandi prestazioni è intervenuto in conferenza stampa in rappresentanza dell'Italia U21 (l'attaccante è stato ...... dall'altra - anche se nessuno ne- c'è da ricordare che il Fondo istituito da Coima e ... e " come sempre abbiamo detto " è oggettivamente una bella occasione per, ma ritrovarsi di nuovo di ...L'attaccante classe 2000 del Pisa è una delle rivelazioni del calcio italiano di questa prima parte della stagione ...Lucca, gioiello del Pisa già accostato alla Juventus, ha parlato in conferenza stampa della sua avventura in Under 21 e non solo Lorenzo Lucca si racconta dal ritiro dell’Under 21. Ecco le dichiarazio ...