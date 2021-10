LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: quattro al comando, gruppo a 3? (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 13.23 Si è già conclusa la corsa al femminile: CLICCA QUI PER IL RISULTATO. 13.20 Concluso il primo giro sul circuito. 13.17 gruppo compatto che continua ad inseguire a 3? di ritardo. 13.14 43,100 km/h la media della prima ora di corsa. 13.11 150 chilometri al traguardo. 13.08 Ricordiamo i componenti della fuga: Matthew Holmes (Lotto Soudal), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Robin Plamondon (Israel Start Up Nation) e Giulio Masotto (Vini Zabù). 13.04 Passata la prima ora di gara. 13.02 Inizia il circuito di Varese. Otto tornate da 13 chilometri con la tradizionale ascesa al Montello, un chilometro tra il 7 ed il 9%, oltre allo strappo finale che porta al traguardo. 12.58 Masotto, unico italiano in fuga, è un classe ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 13.23 Si è già conclusa la corsa al femminile: CLICCA QUI PER IL RISULTATO. 13.20 Concluso il primo giro sul circuito. 13.17compatto che continua ad inseguire a 3? di ritardo. 13.14 43,100 km/h la media della prima ora di corsa. 13.11 150 chilometri al traguardo. 13.08 Ricordiamo i componenti della fuga: Matthew Holmes (Lotto Soudal), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Robin Plamondon (Israel Start Up Nation) e Giulio Masotto (Vini Zabù). 13.04 Passata la prima ora di gara. 13.02 Inizia il circuito di Varese. Otto tornate da 13 chilometri con la tradizionale ascesa al Montello, un chilometro tra il 7 ed il 9%, oltre allo strappo finale che porta al traguardo. 12.58 Masotto, unico italiano in fuga, è un classe ...

