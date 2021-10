L'ispettore Coliandro 8, trama 3^ puntata 6 ottobre: un suicidio sospetto (Di martedì 5 ottobre 2021) Una nuova appassionante puntata de L'ispettore Coliandro andrà in onda domani 6 ottobre su Rai due a partire dalle 21.20. La trama relativa a questa puntata rivela che il poliziotto si imbatterà nel caso di un gallerista ritrovato morto per strada e tutto lascerà pensare ad un suicidio. Tuttavia, Francesca, la sorella dell'uomo non crederà che il parente abbia potuto togliersi la vita e si rivolgerà a Coliandro. Quest'ultimo darà inizio ad una delle sue solite indagini non autorizzate e riuscirà a scoprire la verità sulla morte dell'uomo. L'ispettore Coliandro 8, trama 6 ottobre: il poliziotto inizia un'indagine non autorizzata La trama L'ispettore ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 5 ottobre 2021) Una nuova appassionantede L'andrà in onda domani 6su Rai due a partire dalle 21.20. Larelativa a questarivela che il poliziotto si imbatterà nel caso di un gallerista ritrovato morto per strada e tutto lascerà pensare ad un. Tuttavia, Francesca, la sorella dell'uomo non crederà che il parente abbia potuto togliersi la vita e si rivolgerà a. Quest'ultimo darà inizio ad una delle sue solite indagini non autorizzate e riuscirà a scoprire la verità sulla morte dell'uomo. L'8,: il poliziotto inizia un'indagine non autorizzata LaL'...

