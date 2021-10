Le Iene tornano in tv e volano da Dayane Mello per il caso molestie alla Fazenda (Di martedì 5 ottobre 2021) Le Iene ritornano questa sera, martedì 5 Ottobre. Roberta Rei vola in Brasile da Dayane Mello Questa sera tornano le Iene: al fianco di Nicola Savino ci saranno dieci donne, una diversa per ogni serata. Protagonista della prima serata, Elodie. Tra i primi servizi in onda, quello di Roberta Rei, volata in Brasile dopo il caso delle molestie a Dayane Mello all’interno del reality La Fazenda. “Ciao, sono a San Paolo in Brasile e questa è La Fazenda, la sede del reality. Noi siamo qui perché abbiamo provato a contattare in tutti i modi Record Tv, ma nessuno ci ha voluto rispondere. E quindi ci proviamo così. Noi vogliamo sapere se Dayane sta bene e se è stata ... Leggi su zon (Di martedì 5 ottobre 2021) Leriquesta sera, martedì 5 Ottobre. Roberta Rei vola in Brasile daQuesta serale: al fianco di Nicola Savino ci saranno dieci donne, una diversa per ogni serata. Protagonista della prima serata, Elodie. Tra i primi servizi in onda, quello di Roberta Rei, volata in Brasile dopo ildelleall’interno del reality La. “Ciao, sono a San Paolo in Brasile e questa è La, la sede del reality. Noi siamo qui perché abbiamo provato a contattare in tutti i modi Record Tv, ma nessuno ci ha voluto rispondere. E quindi ci proviamo così. Noi vogliamo sapere sesta bene e se è stata ...

