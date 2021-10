La zizzania di Pyongyang divide Washington da Seul

Leggi su panorama

(Di martedì 5 ottobre 2021) La Corea del Nord ha lanciato giovedì scorso un missile antiaereo di nuova concezione: a riferirlo è stata l'agenzia di stampa locale Kcna. Si è trattato del secondo test nella stessa settimana, dopo cheaveva lanciato poco prima un nuovo missile ipersonico. Insomma, come notato dalla Cnn, il regime nordcoreano sta elaborando armamenti sempre più sofisticati. "Sono state verificate le notevoli prestazioni di combattimento del missile antiaereo di nuovo tipo con caratteristiche di rapida reattività e precisione di guida del sistema di controllo missilistico, nonché il sostanziale aumento della distanza di abbattimento dei bersagli aerei", ha dichiarato l'Accademia della scienza per la difesa nordcoreana, a commento dell'ultimo test: test che è stato supervisionato dal generale Pak Jong Chon. In questa fase,sta tenendo un ...