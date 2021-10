La procura fuori dalle righe su Lucano (Di martedì 5 ottobre 2021) Nell’èra del processo mediatico, il protagonismo di alcuni magistrati sugli organi di informazione non sorprende più nessuno. Suscita, però, non poche perplessità l’intervista rilasciata alla Stampa dal procuratore di Locri, Luigi D’Alessio, in merito alla recente condanna ottenuta dal suo ufficio nei confronti dell’ex sindaco Domenico Lucano. “Sono vittima di un’aggressione mediatica – ha dichiarato il procuratore – Amareggiato ma sereno con la coscienza. Non ho agito con intento persecutorio”. Anziché fermarsi a questa pur legittima difesa dell’operato della procura da quelle che vengono ritenute critiche ingiuste, se non addirittura lesive della propria indipendenza, il procuratore di Locri è poi entrato nel merito delle accuse rivolte a Lucano: “Lucano ha una ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Nell’èra del processo mediatico, il protagonismo di alcuni magistrati sugli organi di informazione non sorprende più nessuno. Suscita, però, non poche perplessità l’intervista rilasciata alla Stampa daltore di Locri, Luigi D’Alessio, in merito alla recente condanna ottenuta dal suo ufficio nei confronti dell’ex sindaco Domenico. “Sono vittima di un’aggressione mediatica – ha dichiarato iltore – Amareggiato ma sereno con la coscienza. Non ho agito con intento persecutorio”. Anziché fermarsi a questa pur legittima difesa dell’operato dellada quelle che vengono ritenute critiche ingiuste, se non addirittura lesive della propria indipendenza, iltore di Locri è poi entrato nel merito delle accuse rivolte a: “ha una ...

