Incendio in un deposito Atac Tor Sapienza: 30 bus distrutti a Roma. Le immagini dal luogo del rogo (Di martedì 5 ottobre 2021) Un Incendio è scoppiato nel deposito Atac di Tor Sapienza a Roma. Nella notte sono andati distrutti circa 30 autobus, molti di questi a metano. I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona e hanno girato alcune immagini pubblicate sul loro account Twitter ufficiale. Intanto si cerca di capire cosa sia accaduto, mentre l'azienda fa sapere che le fiamme si sono sviluppate per "ragioni da accertare". L'azienda ha fatto sapere che il "rogo ha coinvolto una ventina di vetture di vecchia generazione, con livelli diversi di danneggiamento, ma non ha provocato problemi alle persone". Nessun danno a nessuna persona, quindi, è la buona notizia dopo la devastazione delle fiamme.

