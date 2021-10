Il ballottaggio a Roma darà il segno di una tornata disertata da metà elettori e senza donne in lizza (Di martedì 5 ottobre 2021) Preoccupa l'astensione record nella Capitale e a Milano. Per Michetti e Gualtieri fondamentale rimotivare il proprio elettorato e conquistare i voti degli avversari, Raggi e ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 5 ottobre 2021) Preoccupa l'astensione record nella Capitale e a Milano. Per Michetti e Gualtieri fondamentale rimotivare il proprio elettorato e conquistare i voti degli avversari, Raggi e ...

Advertising

VittorioSgarbi : #roma In vista del ballottaggio dobbiamo essere attenti a non disperdere l’elettorato di Calenda e a valutare le su… - gualtierieurope : Siamo molto soddisfatti, siamo al ballottaggio! Ora rivolgendoci a tutte le romane e i romani, ci impegneremo con d… - VittorioSgarbi : #roma Il dato più interessante è quello di Calenda che, sebbene escluso dal ballottaggio, ha fatto da solo un risul… - ManySkills1701 : @Miss_FrancyM Vince perlopiù la coalizione di centrosinistra, soprattutto PD, a volte largamente; Forza Italia è de… - LauraGio_75 : RT @Area51cinqueuno: #ballottaggio #Roma #Calenda avverte: 'Non appoggerò Gualtieri se ci saranno M5S in giunta' #Gualtieri : nessun ap… -