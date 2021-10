Green Pass, Cna: “Strumento utile ma servono semplicità e chiarezza per non esporre le imprese a sanzioni ingiustificate” (Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA – La Cna ribadisce di essere favorevole all’estensione del Green Pass nei luoghi di lavoro ma il decreto presenta criticità in fase di applicazione per milioni di attività economiche esponendo le imprese al rischio di sanzioni ingiustificate. Nel corso dell’audizione davanti alla Commissione affari costituzionali del Senato, CNA rileva che la normativa è incerta e confusa nell’ambito di applicazione e sulle modalità e responsabilità dei controlli in capo al datore di lavoro. “E’ necessario un intervento urgente per semplificare e rendere chiara la normativa – ha evidenziato il direttore della Divisione economica e sociale di CNA, Claudio Giovine – che è quasi impossibile da applicare per il mondo dell’artigianato e della piccola impresa che rappresenta circa 9 milioni di addetti sugli oltre 16 ... Leggi su lopinionista (Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA – La Cna ribadisce di essere favorevole all’estensione delnei luoghi di lavoro ma il decreto presenta criticità in fase di applicazione per milioni di attività economiche esponendo leal rischio di. Nel corso dell’audizione davanti alla Commissione affari costituzionali del Senato, CNA rileva che la normativa è incerta e confusa nell’ambito di applicazione e sulle modalità e responsabilità dei controlli in capo al datore di lavoro. “E’ necessario un intervento urgente per semplificare e rendere chiara la normativa – ha evidenziato il direttore della Divisione economica e sociale di CNA, Claudio Giovine – che è quasi impossibile da applicare per il mondo dell’artigianato e della piccola impresa che rappresenta circa 9 milioni di addetti sugli oltre 16 ...

Corriere : Pippo Franco denunciato perché circolava con un green pass falso - Open_gol : L’attore candidato con la lista civica di Michetti è uno dei pazienti del dottore indagato per aver inserito nel si… - Corriere : Pippo Franco, il comico che si è candidato con il Centrodestra di Enrico Michetti, è stato denunciato per il posses… - plplplplpllplop : Io quando leggo i tweet mattoncini no green pass italexit - TeresaJordano70 : RT @AzzurraBarbuto: L’onta che ha travolto Pippo Franco per la spiacevole faccenda del Green Pass falso è sproporzionata e la dice lunga su… -