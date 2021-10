George Clooney Jokes That He ‘Destroyed’ Batman Franchise So He Wasn’t Asked to Join ‘The Flash’ (Di martedì 5 ottobre 2021) Don’t look for George Clooney to reprise his role as Batman in the upcoming “The Flash” movie like Ben Affleck and Michael Keaton will be doing. “They didn’t ask me,” Clooney told me Sunday night at a special screening of “The Tender Bar,” the coming-of-age drama he directed That stars Affleck, Lily Rabe and Tye L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 5 ottobre 2021) Don’t look forto reprise his role asin the upcoming “The Flash” movie like Ben Affleck and Michael Keaton will be doing. “They didn’t ask me,”told me Sunday night at a special screening of “The Tender Bar,” the coming-of-age drama he directedstars Affleck, Lily Rabe and Tye L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

andrescrivecose : Sandra Bullock e George Clooney in Gravity quando si ritrovano da soli nello spazio senza comunicazioni con la terr… - carmen_distaso : RT @RadioR101: #R101News: nuovo film insieme per #BradPitt e #GeorgeClooney??? - paolo_r_2012 : RT @RadioR101: #R101News: nuovo film insieme per #BradPitt e #GeorgeClooney??? - livAnnaRita : RT @RadioR101: #R101News: nuovo film insieme per #BradPitt e #GeorgeClooney??? - raffy210 : RT @RadioR101: #R101News: nuovo film insieme per #BradPitt e #GeorgeClooney??? -