Elezioni comunali, Salvini fa autocritica. Processo dei ?nordisti?: «Devi cambiare linea» (Di martedì 5 ottobre 2021) Da buon ex ?comunista padano?, Matteo Salvini fa autocritica in diretta tv per evitare che si apra un Processo nei suoi confronti, nella Lega e nella coalizione. «Nelle grandi... Leggi su ilmattino (Di martedì 5 ottobre 2021) Da buon ex ?comunista padano?, Matteofain diretta tv per evitare che si apra unnei suoi confronti, nella Lega e nella coalizione. «Nelle grandi...

Advertising

lorepregliasco : Sono elezioni comunali, contano le persone e le dinamiche locali, ok. Ma l'impressione è che il centrodestra stia r… - Open_gol : L’attore candidato con la lista civica di Michetti è uno dei pazienti del dottore indagato per aver inserito nel si… - fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - Lega_gruppoID : #Elezioni Comunali, @Marcozanni86 (Lega): “Linea è unica e giusta, Salvini non in discussione” - LaStampaTV : VIDEO | Comunali Roma, Meloni: 'Valutazioni sulla validità di Michetti si sono rivelate non centrate' -