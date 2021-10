Dave Gahan e i Soulsavers insieme per un album di cover

(Di martedì 5 ottobre 2021)e i, collaboreranno ad un progetto comune. Si tratta di undidal titolo “Imposter“. Sarà una raccolta didi Neil Young, Bob Dylan, PJ Harvey e molti altri. A differenza degli altri duecollaborativi registrati in passato però, Imposter non è stato realizzato a distanza, ma dal vivo in studio. Negli Shangri-La Recording Studio a Malibo, con una band di 10 elementi. Il primo estratto sarà Metal Heart, un brano che Cat Power ha scritto nel 1998, e uscirà venerdì 8 ottobre. A sei anni di distanza dalla loro ultima collaborazione quindi,e ihanno annunciato l’uscita di un nuovo. Una raccolta di 12 ...

Volendo riderci un po' sopra, si potrebbe riesumare un meme che girava qualche anno fa, e che sottolineava che, a dispetto delle apparenze,è otto anni più vecchio di Angelino Alfano. ...A 6 anni di distanza dalla loro ultima collaborazione in studio,& Soulsavers (Rich Machin) tornano con un nuovo lavoro dal titolo Imposter, in uscita il 12 novembre (Columbia Records/Sony Music). Il frontman dei Depeche Mode, che nel 2020 è stato ...A sei anni dal loro ultimo progetto comune, Dave Gahan torna con i Soulsavers per un album di cover. Disponibile il singolo dall'8 ottobre ...Dave Gahan e i Soulsavers tornano a collaborare. Questa volta il progetto è un album di 12 cover, in uscita a breve.