Costantino della Gherardesca in sedia a rotelle non rinuncia a Pechino Express (Di martedì 5 ottobre 2021) Nonostante la sedia a rotelle Costantino della Gherardesca non rinuncia a Pechino Express, parte e lo fa con qualche problema di salute ma il suo punto fermo, l’unico commenta, resta proprio il programma. Non lo vedremo in onda su Rai 2 ma su Sky e se questo dispiace al pubblico c’è la foto del conduttore che preoccupa un po’ di più. Costantino della Gherardesca si fa immortalare sulla sedia a rotelle all’aeroporto prima della partenza per Pechino Express. Fuma una sigaretta, nasconde di cattivi pensieri e poi spiega perché non è in piedi. Già un anno fa Costantino aveva spiegato alla rivista DiPiù che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 ottobre 2021) Nonostante lanon, parte e lo fa con qualche problema di salute ma il suo punto fermo, l’unico commenta, resta proprio il programma. Non lo vedremo in onda su Rai 2 ma su Sky e se questo dispiace al pubblico c’è la foto del conduttore che preoccupa un po’ di più.si fa immortalare sullaall’aeroporto primapartenza per. Fuma una sigaretta, nasconde di cattivi pensieri e poi spiega perché non è in piedi. Già un anno faaveva spiegato alla rivista DiPiù che ...

