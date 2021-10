Carlo Fidanza indagato per riciclaggio e finanziamento illecito (Di martedì 5 ottobre 2021) Carlo Fidanza, esponente di Fratelli d’Italia, è indagato per riciclaggio e finanziamento illecito dalla Procura di Milan. Procedimento scaturito dall’inchiesta giornalistica di Fanpage sulla campagna elettorale del partito di Giorgia Meloni. I giudici milanesi hanno iscritto nel registro degli indagati con le stesse accuse anche Roberto Jonghi Lavarini, detto il ‘barone nero’. Oggi la Guardia di finanza ha effettuato perquisizioni nei suoi confronti. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021), esponente di Fratelli d’Italia, èperdalla Procura di Milan. Procedimento scaturito dall’inchiesta giornalistica di Fanpage sulla campagna elettorale del partito di Giorgia Meloni. I giudici milanesi hanno iscritto nel registro degli indagati con le stesse accuse anche Roberto Jonghi Lavarini, detto il ‘barone nero’. Oggi la Guardia di finanza ha effettuato perquisizioni nei suoi confronti.

