Amici 2021: arriva il primo provvedimento disciplinare. Caos in casetta e quattro talenti in sfida (Di martedì 5 ottobre 2021) Ad Amici 2021 è arrivato il primo provvedimento disciplinare. La presa di posizione della produzione è scaturita dopo una valutazione dell’ordine e della scarsa igiene in cui versa la casetta, occupata dai giovani talenti. La punizione, scelta dalla redazione è stata esemplare: ben quattro talenti in sfida. La scelta dei nomi dei sacrificabili ha portato polemiche e pianti tra i ragazzi. provvedimento disciplinare ad Amici 2021: il rimprovero della produzione La produzione di Amici 2021 ha radunato gli allievi per una comunicazione importante: “State per vedere un filmato che mostra le ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 ottobre 2021) Adto il. La presa di posizione della produzione è scaturita dopo una valutazione dell’ordine e della scarsa igiene in cui versa la, occupata dai giovani. La punizione, scelta dalla redazione è stata esemplare: benin. La scelta dei nomi dei sacrificabili ha portato polemiche e pianti tra i ragazzi.ad: il rimprovero della produzione La produzione diha radunato gli allievi per una comunicazione importante: “State per vedere un filmato che mostra le ...

