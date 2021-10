Al via il rilascio di Windows 11: inizia una nuova era per PC (Di martedì 5 ottobre 2021) A partire da oggi sarà disponibile Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft. A partire dal design rinnovato, fino ad arrivare a ogni suono, carattere e icona, Windows 11 fornisce uno spazio creativo dove l’utente può coltivare le sue passioni in un’esperienza moderna e unica. La prima novità riguarda il pulsante Start che, posizionato al centro, permette di accedere rapidamente ai contenuti e alle applicazioni preferite. Inoltre, grazie alla potenza del cloud e di Microsoft 365 è possibile accedere ai file recenti indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Un’altra novità è l’introduzione di Widgets, un nuovo feed personalizzato abilitato dall’AI, che consente di visualizzare contenuti su misura direttamente sul proprio desktop. Sarà possibile accedere al proprio feed personalizzato con un semplice click o swipe da sinistra per ... Leggi su tuttotek (Di martedì 5 ottobre 2021) A partire da oggi sarà disponibile11, il nuovo sistema operativo di Microsoft. A partire dal design rinnovato, fino ad arrivare a ogni suono, carattere e icona,11 fornisce uno spazio creativo dove l’utente può coltivare le sue passioni in un’esperienza moderna e unica. La prima novità riguarda il pulsante Start che, posizionato al centro, permette di accedere rapidamente ai contenuti e alle applicazioni preferite. Inoltre, grazie alla potenza del cloud e di Microsoft 365 è possibile accedere ai file recenti indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Un’altra novità è l’introduzione di Widgets, un nuovo feed personalizzato abilitato dall’AI, che consente di visualizzare contenuti su misura direttamente sul proprio desktop. Sarà possibile accedere al proprio feed personalizzato con un semplice click o swipe da sinistra per ...

