Accostato al Napoli | Mirante è vicino ad una squadra di Serie A

(Di martedì 5 ottobre 2021) Lo Spezia è pronto a cambiare portiere. Secondo quanto riportato da "Il Secolo XIX", in queste ore il club ligure starebbe perfezionando la trattativa per l'arrivo di Antoniopiù volte al. Le due parti stanno trattando ormai gli ultimi dettagli, ma la trattativa sembra ormai definita. FOTO: Imago L'ex portiere di Parma e Roma si era proposto alda svincolato qualche settimana fa, quando il rischio che contro la Juventus dovesse giocare il giovane Marfella per le momentanee indisponibiltà di Meret e Ospina si era fatto concreto.