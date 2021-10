Tilda Swinton star di The End | musical diretto da Joshua Oppenheimer

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 ottobre 2021) L'attricefarà parte del cast delThe End,dal regista, le cui riprese inizieranno nel 2022.sarà una delle protagoniste di The End, ildiche verrà prodotto per Neon. Le riprese dell'atteso progetto inizieranno nei primi mesi del 2022 e segnano il ritorno del regista nominato ai premi Oscar. Per ora non sono stati rivelati molti dettagli riguardanti la trama di The End, oltre al fatto che al centro ci sarà l'ultima famiglia umana.sarà coinvolto come regista e produttore e i protagonisti saranno, George MacKay e ...