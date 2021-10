Tennis, Lorenzo Musetti: “Il mio modello è Federer. Ho passato un brutto periodo, non volevo più giocare” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Lorenzo Musetti sta vivendo un 2021 dai due volti. Dopo un avvio sorprendente, ora il diciannovenne carrarese sta incontrando qualche difficoltà di troppo. Un momento complicato che, vista la sua giovane età, rientra assolutamente nell’ordine delle cose. Dopo gli exploit di Acapulco e Lione ma, soprattutto, essersi trovato avanti due set a zero con Novak Djokovic al Roland Garros, il nostro portacolori ha inanellato una serie di sconfitte consecutive che lo hanno leggermente rallentato. Il vincitore degli Australiano Open juniores 2019 si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, iniziata citando il suo grande punto di riferimento. “Il mio modello è senza dubbio Roger Federer – spiega – Lo studio da tempo e sono un suo grande fan, voglio essere come lui in tutto, sia fuori che dentro dal ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021)sta vivendo un 2021 dai due volti. Dopo un avvio sorprendente, ora il diciannovenne carrarese sta incontrando qualche difficoltà di troppo. Un momento complicato che, vista la sua giovane età, rientra assolutamente nell’ordine delle cose. Dopo gli exploit di Acapulco e Lione ma, soprattutto, essersi trovato avanti due set a zero con Novak Djokovic al Roland Garros, il nostro portacolori ha inanellato una serie di sconfitte consecutive che lo hanno leggermente rallentato. Il vincitore degli Australiano Open juniores 2019 si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, iniziata citando il suo grande punto di riferimento. “Il mioè senza dubbio Roger– spiega – Lo studio da tempo e sono un suo grande fan, voglio essere come lui in tutto, sia fuori che dentro dal ...

