Salvini: la prossima volta scegliamo presto e bene i nostri candidati, troppe polemiche (Di lunedì 4 ottobre 2021) Matteo Salvini arriva nella sede della Lega e fornisce subito una prima lettura dei dati, ancora molto parziali, che stanno affluendo dalle città. Si concentra sulla bassa affluenza e anche sul tempo perso per scegliere i candidati. Occorre che le forze politiche siano più propositive, che si perda meno tempo in polemiche inutili. E da questo punto di vista il centrodestra deve fare autocritica: tutti ricordano gli attriti tra FdI e Lega sulla questione del Copasir e poi ancora sulle nomine nella commissione di Vigilanza della Rai. A Torino e Roma, afferma Salvini, i ballottaggi saranno importantissimi. E questo dimostra che il centrodestra unito può essere vincente ma a patto che i candidati siano scelti subito, senza troppe discussioni sterili. La scelta dei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Matteoarriva nella sede della Lega e fornisce subito una prima lettura dei dati, ancora molto parziali, che stanno affluendo dalle città. Si concentra sulla bassa affluenza e anche sul tempo perso per scegliere i. Occorre che le forze politiche siano più propositive, che si perda meno tempo ininutili. E da questo punto di vista il centrodestra deve fare autocritica: tutti ricordano gli attriti tra FdI e Lega sulla questione del Copasir e poi ancora sulle nomine nella commissione di Vigilanza della Rai. A Torino e Roma, afferma, i ballottaggi saranno importantissimi. E questo dimostra che il centrodestra unito può essere vincente ma a patto che isiano scelti subito, senzadiscussioni sterili. La scelta dei ...

