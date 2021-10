EWC: niente Most per il team Louit Moto33 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Finisce con il ritiro al Bol d'Or , dopo 14 ore di gara, la stagione del team Louit Moto33 Kawasaki . La decisione della squadra francese è dettata soprattutto dai pochi punti racimolati in campionato,... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 4 ottobre 2021) Finisce con il ritiro al Bol d'Or , dopo 14 ore di gara, la stagione delKawasaki . La decisione della squadra francese è dettata soprattutto dai pochi punti racimolati in campionato,...

