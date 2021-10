Emily Ratajkowski | Molestata da Robin Thicke sul set di Blurred Lines

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Pubblicato online il 20 marzo 2013, il videoclip '' divenne immediatamente un caso per via del suo contenuto osé: ora torna d'attualità perché, una delle modelle ...

Pubblicato online il 20 marzo 2013, il videoclip 'Blurred Lines' divenne immediatamente un caso per via del suo contenuto osé: ora torna d'attualità perché, una delle modelle presenti sul set, ha accusato il cantante Robin Thicke di averla molestata durante le riprese . La rivelazione non arriva da un procedimento legale intentato ...ha rivelato nel suo primo libro autobiografico - che uscirà il 19 ottobre, con il titolo di "My body" - che l'artista musicale statunitense con cui ha collaborato nel 2013 per girare ...La modella Emily Ratajkowski ha rotto il silenzio sul profilo privato di Instagram e ha accusati di molestie Robin Thicke ...La modella accusa il cantante di averla palpeggiata quando stavano girando il famoso videoclip in cui lei compare nuda ...