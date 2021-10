“È l’unico a farlo”: l’avvertimento ad Allegri in diretta tv (Di lunedì 4 ottobre 2021) Guardalà, in diretta a ‘Sky Sport’, ha analizzato la situazione della squadra di Allegri in vista delle prossime sfide di Serie A. Giovanni Guardalà, giornalista di ‘Sky Sport’, ha parlato in diretta televisiva di quella che è la situazione legata alla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, infatti, dopo la sosta per le nazionali, dovranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Guardalà, ina ‘Sky Sport’, ha analizzato la situazione della squadra diin vista delle prossime sfide di Serie A. Giovanni Guardalà, giornalista di ‘Sky Sport’, ha parlato intelevisiva di quella che è la situazione legata alla Juventus di Massimiliano. I bianconeri, infatti, dopo la sosta per le nazionali, dovranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Alelore76 : @giodiamanti Forse era l'unico dei 4 che davvero voleva farlo il sindaco. - racf99 : @CarloCalenda Buonasera Carlo, se fossi nel centrodestra farei fare lei il Sindaco. È l'unico che ritengo possa farlo - UMBERTOPX : @CucchiRiccardo Chi non partecipa al voto vuole delegittimare un sistema in cui non si riconosce più. Ed è l'unico modo per farlo - sottonatotale : dovrei scrivere ad una mia amica, l'unico modo per farlo sarebbe qui su twitter, ma non posso far saltare la copertura - Mariang47614228 : RT @davide3666: SE GLI ITALIANI VOTANO COLORO CHE LI HANNO SODOMIZZATI IN MODO VIOLENTO ASSURDO UNICO AL MONDO SIGNIFICA CHE NON C'È PIÙ N… -

Ultime Notizie dalla rete : l’unico farlo Assegno unico temporaneo, la guida completa e nuove scadenze Orizzonte Scuola