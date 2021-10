Covid, dopo giorni di calo aumenta numero pazienti in terapia intensiva e altri reparti (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo il bollettino del 4 ottobre, tornano ad aumentare i positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 437 persone (+6) e nei reparti non critici 3.032 (+41). In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1.612 nuovi casi di coronavirus, su 122.214 tamponi (ieri 2.968 casi su 285.960 test). Il tasso di positività è all'1,3%. Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 4.683.646 e le vittime 131.068 (+37, con alcuni riconteggi) Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo il bollettino del 4 ottobre, tornano adre i positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 437 persone (+6) e neinon critici 3.032 (+41). In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1.612 nuovi casi di coronavirus, su 122.214 tamponi (ieri 2.968 casi su 285.960 test). Il tasso di positività è all'1,3%. Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 4.683.646 e le vittime 131.068 (+37, con alcuni riconteggi)

