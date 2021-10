Spalletti: «Insigne? La prossima volta lo farò giocare di più» (Di domenica 3 ottobre 2021) Luciano Spalletti parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo della Fiorentina. (tratta da tuttonapoli.net) È la più sofferta e la più importante delle sette vittorie? “Vincere è sempre importante e tutte le gare sono difficili. Se vai sotto, mantenere l’equilibrio e reagire diventa ancora più difficile. La mia squadra però ha potenzialità superiori rispetto a quelle fatte vedere nel primo tempo, mi aspettavo che potessero trovare la trama che ci permettesse di andare oltre la loro linea difensiva. Loro hanno pressato forte, rimanere così alti per tutta la partita non è facile ma loro sono allenati bene. C’è voluta attenzione e qualità in quelle che sono le caratteristiche individuali per andare a far gol”. Questi 90? sono una prova di forza? “Di forza e di maturità allo stesso tempo. Molti hanno giocato giovedì sera, dopo 95? giocati e una sconfitta nella ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 ottobre 2021) Lucianoparla in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo della Fiorentina. (tratta da tuttonapoli.net) È la più sofferta e la più importante delle sette vittorie? “Vincere è sempre importante e tutte le gare sono difficili. Se vai sotto, mantenere l’equilibrio e reagire diventa ancora più difficile. La mia squadra però ha potenzialità superiori rispetto a quelle fatte vedere nel primo tempo, mi aspettavo che potessero trovare la trama che ci permettesse di andare oltre la loro linea difensiva. Loro hanno pressato forte, rimanere così alti per tutta la partita non è facile ma loro sono allenati bene. C’è voluta attenzione e qualità in quelle che sono le caratteristiche individuali per andare a far gol”. Questi 90? sono una prova di forza? “Di forza e di maturità allo stesso tempo. Molti hanno giocato giovedì sera, dopo 95? giocati e una sconfitta nella ...

Advertising

sportface2016 : #FiorentinaNapoli, storie tese tra #Spalletti e #Insigne: non si danno il cinque al momento del cambio - pisto_gol : Nap-Cag 2:0 6^vittoria, miglior difesa (2gol) miglior diff.reti (+14): il Napoli di Spalletti vola in classifica… - napolista : Spalletti: «Insigne? La prossima volta lo farò giocare di più» In conferenza stampa: «La squadra ha anche dei dife… - renixvit : RT @MatteoSorren: Non vi soffermate su Insigne e Spalletti. Parliamo invece dei cori razzisti a Koulibaly, Osimhen e Anguissa dai tifosi v… - maxmassi969 : RT @l_honestly: Non cominciate a rompere il k.. con le polemiche #Insigne #Spalletti. Avete presente 'l'adrenalina del momento' ? Tutto rie… -