MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non riuscivo ad andare più forte di così” (Di domenica 3 ottobre 2021) Francesco Bagnaia esprime la propria opinione al termine del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori di Ducati conclude al terzo posto alle spalle del francese Fabio Quartararo (Yamaha) e dell’iberico Marc Marquez (Honda). Dopo una prima fase non brillante, il piemontese ha recuperato posizioni fino a tornare nella Top3. Il nostro connazionale perde altri punti dal già citato Quarataro che si conferma al comando della classifica generale con 52 lunghezze di vantaggio. Il teammate dell’australiano Jack Miller ha rilasciato ai microfoni della MotoGP prima di salire sul podio: “Ho dato tutto, è stato veramente difficile. Sono stanco dopo la gara, la moto era molto competitiva. Nel primo settore ho faticato, non avevo grip all’inizio. Successivamente ho iniziato a spingere e non potevo fare ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021)esprime la propria opinione al termine del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori di Ducati conclude al terzo posto alle spalle del francese Fabio Quartararo (Yamaha) e dell’iberico Marc Marquez (Honda). Dopo una prima fase non brillante, il piemontese ha recuperato posizioni fino a tornare nella Top3. Il nostro connazionale perde altri punti dal già citato Quarataro che si conferma al comando della classifica generale con 52 lunghezze di vantaggio. Il teammate dell’australiano Jack Miller ha rilasciato ai microfoni dellaprima di salire sul podio: “Ho dato tutto, è stato veramente difficile. Sono stanco dopo la gara, la moto era molto competitiva. Nel primo settore ho faticato, non avevo grip all’inizio. Successivamente ho iniziato a spingere e non potevo fare ...

