(Di domenica 3 ottobre 2021), giudice di Tale e quale show fin dalla prima edizione, si è raccontata molto in una lunga intervista rilasciata al Corriere della sera.e le proposte lavorative, che da poco ha compiuto 71 anni, ha raccontato che il direttore di Rai 1, Stefano Coletta le ha proposto un programma di due puntate per celebrarsi ma lei ha rifiutato e ha spiegato il motivo: “Io nonladei ricordi” e poi ha svelato di aver rifiutato anche al conduzione di un altro programma simile a Canzone segreta che si sarebbe dovuto chiamare Wonderbox: “Sarei felice di avere uno spazio mio, ma miproporre per come sono oggi: una donna matura, che s’informa, sa di ricerca ...

Advertising

BaritaliaNews : Loretta Goggi senza freni: 'Io non voglio fare …' - PasqualeMarro : #lorettagoggi si racconta: mai rifatta e ho capelli bianchi - EnfantProdige : RT @borraccino_: Marcella col playback originale di Nell'aria dell'83, e poi facevamo le pulci a Loretta Goggi #ArenaSuzuki #ArenaSuzuki607… - CastelluccioS : RT @borraccino_: Marcella col playback originale di Nell'aria dell'83, e poi facevamo le pulci a Loretta Goggi #ArenaSuzuki #ArenaSuzuki607… - davided81 : RT @borraccino_: Marcella col playback originale di Nell'aria dell'83, e poi facevamo le pulci a Loretta Goggi #ArenaSuzuki #ArenaSuzuki607… -

Ultime Notizie dalla rete : Loretta Goggi

L'attrice, infatti, è in tv con la fiction nuova di zecca 'Luce dei tuoi occhi' con Giuseppe Zeno e. Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo " Domenica Anche questa settimana ...Candida Morvillo per il 'Corriere della Sera'dice che ha imparato a non aver paura d'invecchiare parecchio tempo fa: 'Prima che mio marito Gianni Brezza mancasse, quando curava le regie dei miei spettacoli e ...Un'altra donna vittima del body shaming: gli haters non perdonano e prendono di mira la cantante dopo l'esibizione ai Seat Music .... Il tribunale digitale degli haters però non ha risparmiato nulla a ...| Dopo Amici torna in tv. Loretta Goggi e la chirurgia. Nata a Roma nel 1950, Loretta Goggi è una delle cantanti italiani più famose al mondo. Loretta Goggi ha raccontato tutta la verità sul suo rappo ...