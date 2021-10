Jujutsu Kaisen: inizia ufficialmente la saga del Culling Game (Di domenica 3 ottobre 2021) Il manga di Jujutsu Kaisen entra ufficialmente in una nuova saga: quella del Culling Game con il capitolo 161, disponibile ora su Manga Plus. Nuove sfide per Itadori, Fushiguro e i loro alleati. Non credete che sarà una passeggiata: si prospetta una saga violenta e sanguinosa. Yuji e Megumi sono divenuti ufficalmente i partecipanti del gioco. Assieme a Kinji e Panda, loro compagni, hanno progettato un piano che apparentemente prometteva bene. Ma in seguito è stato tutto stravolto dalla dura realtà, una volta superate le parti iniziali del torneo. Jujutsu Kaisen: quale destino per Yuji e Megumi? Mentre Yuji e Megumi si avvicinano a uno dei colossali pilastri creati da Kenjaku, i nostri due eroi decidono di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 ottobre 2021) Il manga dientrain una nuova: quella delcon il capitolo 161, disponibile ora su Manga Plus. Nuove sfide per Itadori, Fushiguro e i loro alleati. Non credete che sarà una passeggiata: si prospetta unaviolenta e sanguinosa. Yuji e Megumi sono divenuti ufficalmente i partecipanti del gioco. Assieme a Kinji e Panda, loro compagni, hanno progettato un piano che apparentemente prometteva bene. Ma in seguito è stato tutto stravolto dalla dura realtà, una volta superate le partili del torneo.: quale destino per Yuji e Megumi? Mentre Yuji e Megumi si avvicinano a uno dei colossali pilastri creati da Kenjaku, i nostri due eroi decidono di ...

