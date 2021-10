Infortunio Pessina, Mancini sceglie il sostituto! (Di domenica 3 ottobre 2021) Durante Atalanta – Milan Pessina è uscito a causa di un Infortunio, il C.T. dell’Italia ha scelto di convocare Tonali in nazionale. La prima idea di Mancini era Zaniolo, ma il centrocampista della Roma ha dovuto rinunciare alla chiamata a causa di un fastidio al flessore. Nicoló #Zaniolo non risponderà alla chiamata di Mancini a causa di un fastidio al flessore accusato durante #RomaEmpoli: niente Nazionale per il numero 22 @tempoweb #ASRoma pic.twitter.com/MqWFKDFDWU— Emanuele Zotti (@Ema Zotti) October 3, 2021 A quel punto la scelta è ricaduta su Sandro Tonali che è già stato avvisato della convocazione in nazionale. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Il commento di Pioli dopo la vittoria sull’Atalanta! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 3 ottobre 2021) Durante Atalanta – Milanè uscito a causa di un, il C.T. dell’Italia ha scelto di convocare Tonali in nazionale. La prima idea diera Zaniolo, ma il centrocampista della Roma ha dovuto rinunciare alla chiamata a causa di un fastidio al flessore. Nicoló #Zaniolo non risponderà alla chiamata dia causa di un fastidio al flessore accusato durante #RomaEmpoli: niente Nazionale per il numero 22 @tempoweb #ASRoma pic.twitter.com/MqWFKDFDWU— Emanuele Zotti (@Ema Zotti) October 3, 2021 A quel punto la scelta è ricaduta su Sandro Tonali che è già stato avvisato della convocazione in nazionale. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Il commento di Pioli dopo la vittoria sull’Atalanta! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

